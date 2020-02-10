Kenya'da yerel çalışana işkence görüntüleri üzerine 4 Çinli gözaltına alındı

10.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:58

Kenya polisi, yerel bir otel çalışanına Çinli biri tarafından işkence edilmesine yönelik görüntülerin medyaya yansımasının ardından 4 Çin vatandaşını gözaltına aldı.

Polisten yapılan açıklamada, görüntülerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, başkent Nairobi'deki bir otele baskın düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda 4 Çin vatandaşı gözaltına alındı.

Ayrıca ifadelerine başvurulmak üzere 8 Kenyalı çalışan da polis merkezine götürüldü.

Tepki çeken görüntülerde, Kenyalı genç bir çalışanın kamışla dövüldüğü ve görüntüyü çekenlerin bu duruma güldüğü görülüyor.

Çalışana işkence eden kişinin, otel restoranında şef olduğu aktarılıyor.

Yerel bir televizyonun paylaştığı görüntüler ülkede gündem olurken, halkın da tepkisini çekti.

Çin'in Nairobi Büyükelçiliği, görüntülerden haberdar oldukları ve soruşturmada Kenyalı yetkilileri destekledikleri yönünde açıklama yaptı.

Kaynak: AA