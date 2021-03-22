Kenya'da Viktorya Gölü'nde özçekim yapan kişinin, bulunduğu sandalı alabora etmesi sonucu 3 kişi öldü
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Kenya'da Viktorya Gölü'nde özçekim yapan kişinin, bulunduğu sandalı alabora etmesi sonucu 3 kişi öldü

22.03.2021 15:17 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:24
Kenya'da Viktorya Gölü'nde özçekim yapan kişinin, bulunduğu sandalı alabora etmesi sonucu 3 kişi öldü

Kenya'da, Viktorya Gölü'nde gezintiye çıkan gruptan bir kişinin, özçekim yapmaya çalışırken sandalın alabora olmasına yol açması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Kenya'da, Viktorya Gölü'nde gezintiye çıkan gruptan bir kişinin, özçekim yapmaya çalışırken sandalın alabora olmasına yol açması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Kisumu şehrinin Arongo sahilinde yaşanan olayda, göle açılan 8 kişilik bir grubun bindiği sandal alabora oldu.

Yerel yetkililer, gruptan bir kişinin özçekim yapmaya çalışırken sandalın alabora olmasına yol açtığını, kaza sonrası 3 kişinin kurtarıldığını, 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının da sürdüğünü aktardı.

Şimdiye kadar 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, sandaldakilerin can yeleği giymediği aktarıldı.

Sandalda bulunanlardan 6'sının Nairobi'den Kisumu şehrine, yakınlarının cenaze törenine katılmak için geldiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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