Kenya'da vakıf hastanesi ücretli Kovid-19 aşısı yapacak
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Kenya'da vakıf hastanesi ücretli Kovid-19 aşısı yapacak

24.03.2021 23:07 | Son Güncelleme: 24.03.2021 23:22
Kenya'da vakıf hastanesi ücretli Kovid-19 aşısı yapacak

Kenya'da bir vakıf hastanesine Rusya'dan ithal ettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını ücretli olarak yapma izni verildi.

Kenya'da bir vakıf hastanesine Rusya'dan ithal ettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını ücretli olarak yapma izni verildi.

The Daily Nation gazetesinin haberine göre, ülkenin Laikipia bölgesindeki Nanyuki Hastanesi, Rusya'dan ithal ettiği Sputnik V aşısının dozunu yaklaşık 8 bin Kenya şilini (575 lira) karşılığında yarından itibaren halka uygulamaya başlayacak.

Hastane Genel Müdürü Dr. Anup Das, aşının özel kullanımı için Kenya Eczacılık Kurulu'ndan gerekli izinleri aldıklarını belirterek, "Hükümetin uyguladığı AstraZeneca aşılarından ücret almıyoruz. Sadece kendi ihraç ettiğimiz aşıları ücretli uygulayacağız." dedi.

Son günlerde özel sağlık kuruluşlarının ücretli aşı uygulamasına izin verilmesini tartışan ülke, ilk defa devlet hastaneleri dışında bir kurumun ücretli aşılama yapmasına izin vermiş oldu.

Şimdiye kadar 124 binden fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülkede 2 binden fazla kişi virüsten ötürü hayatını kaybetti.

Ülkede kitlesel aşılamaya 1 milyon doz AstraZeneca aşısıyla başlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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