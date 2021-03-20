Kenya'da uçak düştü: 2 ölü
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Kenya'da uçak düştü: 2 ölü

20.03.2021 18:43 | Son Güncelleme: 20.03.2021 18:48
Kenya'da uçak düştü: 2 ölü

Kenya'nın Marsabit vilayetinde bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kenya'nın Marsabit vilayetinde bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kenya Sivil Havacılık Otoritesi Direktörü Gilber Kibe, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kofia Mbaya bölgesinde bir uçağın düştüğünü belirtti.

Kibe, olayda pilot ve yardımcısının yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini dile getiren Kibe, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Marsabit vilayetinde 2006'da kargo uçağının düşmesi sonucu aralarında 5 milletvekilinin de bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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