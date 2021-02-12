Kenya'da uçak düştü: 2 ölü

Kenya'da bir yolcu ve pilotun içinde bulunduğu tek motorlu uçak düştü.

Kenya'da bir yolcu ve pilotun içinde bulunduğu tek motorlu uçak düştü. Kazada pilot ve yolcunun hayatını kaybettiği ifade edildi.

Kenya'da bir yolcu ve pilotun içinde bulunduğu Aviat A-1C Husky tipi tek motorlu uçak düştü. Uçağın Nanyuki Havaalanı'ndan kalkış yaptıktan kısa süre sonra düştüğü, pilot ve yolcunun hayatını kaybettiği aktarıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı