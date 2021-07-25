Kenya'da turizm pandemiye rağmen canlanmaya başladı
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Kenya'da turizm pandemiye rağmen canlanmaya başladı

Anadolu Ajansı / Andrew Wasike Shimanyula - Haberler | Güncel

Kenya'nın tarımdan sonra en büyük ikinci döviz kaynağı olan turizm sektörü, pandemi sebebiyle yaşadığı çöküşten toparlanıyor.

Kenya'nın tarımdan sonra en büyük ikinci döviz kaynağı olan turizm sektörü, pandemi sebebiyle yaşadığı çöküşten toparlanıyor.

Pazar günü Almanya'nın bayrak taşıyıcısı Lufthansa'nın "Eurowings Discover" uçağı Frankfurt'tan Mombasa'daki Moi Uluslararası Havalimanı'na ilk uçuşunu tamamladı.

Havayolu tarafından Frankfurt, Almanya'dan Kenya'daki Mombasa'ya haftada iki defa direkt uçuş hizmeti olacağı bildirildi.

Kenya'da turizm pandemiye rağmen canlanmaya başladı
Kenya'da turizm pandemiye rağmen canlanmaya başladı
Kenya'da turizm pandemiye rağmen canlanmaya başladı
Kenya'da turizm pandemiye rağmen canlanmaya başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andrew Wasike Shimanyula

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