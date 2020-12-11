Kenya'da turistlerin kızgın zürafa ile imtihanı

Kenya'da kızgın zürafa, safari turu yapan turistlerin bulunduğu araca saldırdı. O anlar saniye saniye turist kameralarınca kaydedildi.

Olay, Kenya'nın Masai Mara Rezerve Bölgesi'nde meydana geldi. Kızgın zürafa, safari turu yapan turistlerin bulunduğu aracı kovaladı. Dicken Muchena adlı turist, zürafanın hızla bulunduğu araca doğru koştuğunu gördü. Yerel medyaya konuşan Muchena, "Zürafa ilk başta zararsız görünüyordu ama birdenbire koşmaya başladı ve bizi doğal ortamından uzaklaştırdı. Hatta bir noktada çıkışımızı kapatmaya bile çalıştı ama kaçmayı başardık. Bu korkunç bir maceraydı" dedi. Zürafaların saatte 64 kilometre hızla koşabildikleri ifade ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı