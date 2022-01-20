Kenya'da turist sayısı geçen sene yüzde 53 arttı

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da Kovid-19 salgınına rağmen turist sayısının geçen yıl yüzde 53 arttığı bildirildi.

Kenya Turizm ve Yaban Hayatı Bakanı Najib Balala, basına yaptığı açıklamada, geçen sene 870 bin 465 turistin Kenya'yı ziyaret ettiği bilgisini paylaştı.

Balala, 2020'de ise 567 bin 848 turistin Kenya'ya geldiğini belirterek ülkeye gelenlerin sayısının geçen sene yüzde 53 arttığını belirtti.

Ülkeye gelen turist sayısının yine de az olduğunu söyleyen Balala, bu sayının artması için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Kenya'ya en fazla ABD, Uganda, Tanzanya, İngiltere ve Hindistan'dan turist geliyor.