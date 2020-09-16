Kenya'da tüm yerel idareler kepenk kapatıyor
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Kenya'da tüm yerel idareler kepenk kapatıyor

Kenya'da tüm yerel idari birimler, merkezi hükümetin yeterli mali destek sağlamaması nedeniyle yarın kepenk kapatacaklarını açıkladı.

Kenya'da tüm yerel idareler kepenk kapatıyor
16.09.2020 16:43 | Son Güncelleme: 16.09.2020 16:43

Kenya'da tüm yerel idari birimler, merkezi hükümetin yeterli mali destek sağlamaması nedeniyle yarın kepenk kapatacaklarını açıkladı.

Kenya Valiler Konseyi Başkanı Wycliffe Oparanya, basına yaptığı açıklamada, ülkedeki 47 idari birimin gelirlerinin azalmasından ötürü zor durumda olduğunu ve çalışmayı durdurmaktan başka çarelerinin kalmadığını duyurdu.

İşçilerin aylardır maaş alamadığını ifade eden Oparanya, yerel idarelere bağlı hastanelerde de yarından itibaren yatan hasta kabul edilmeyeceğini sadece ayakta tedavi hizmeti verileceğini bildirdi.

Oparanya, hazinenin kendilerine acil yardımcı olmasını istediklerini dile getirerek senatoda tartışılan yerel idarelerin gelir dağılımı düzenlemesinin bir an önce tamamlanması çağrısı yaptı.

Ülke senatosunun idari birimlerin gelir dağılımı düzenlemesinde uzlaşıya varamaması nedeniyle bölgeler merkezi hükümetten mali destek alamıyor.

Kararın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının 36 bini geçtiği ülkede durumu daha da kötüleştirmesinden korkuluyor.

Kaynak: AA

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