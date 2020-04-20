Kenya'da meydana gelen sel ve toprak kaymasında yaşanan can pazarına ait görüntüler yürek burktu Kenya'da görülen şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarına neden oldu. 4 kişinin hayatını kaybettiği doğal afette, kaybolan 28 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Gelen görüntülerde, sele kapılan insanları kurtarabilmek için çevredekilerin kendi hayatlarını tehlikeye attığı görülüyor.

Kenya'da meydana gelen şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymasına neden oldu. 4 kişinin hayatını kaybettiği üzücü olayda, kayıp olan 28 kişiyi arama çalışmaları ise sürdürülüyor. Tam bir can pazarını andıran felaketin görüntülerinde, bölge halkının sele kapılan insanları kurtarabilmek için canlarını tehlikeye attığı görülüyor.

KAYIP 28 KİŞİ ARANIYOR

Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında en az 4 kişi hayatını kaybetti, en az 28 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Hükümet Sözcüsü Cyrus Oguna, Kenya'nın Batı Pokot County bölgesinde cumartesi günü başlayan ve büyük hasara neden olan sel ve toprak kayması sonucu çok sayıda evin zarar gördüğünü en az 28 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Ortaya çıkan görüntülerde bölge halkının sel sularına kapılanları kurtarabilmek için canlarını tehlikeye attığı görülüyor.

4 BİNDEN FAZLA İNSAN EVSİZ KALDI

Toprak kayması sonucu en az 4 bin kişinin yersiz yurtsuz kaldığı açıklandı. Bölgede süren kötü hava koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının güçleştiği aktarılırken arama ve kurtarma çalışmalarını koordine etmek için iki komuta merkezinin kurulduğu bildirildi.

Kaynak: İHA