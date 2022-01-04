Son dakika haberi: Kenya'da terör örgütü evleri kundaklayıp sivillere ateş açtı: 6 ölü - Haberler
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Son dakika haberi: Kenya'da terör örgütü evleri kundaklayıp sivillere ateş açtı: 6 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Kenya'da terör örgütü Eş-Şebab'ın bir köyde, evleri kundaklaması ve silahlı saldırı düzenlemesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kenya'da terör örgütü Eş-Şebab'ın bir köyde, evleri kundaklaması ve silahlı saldırı düzenlemesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kenya'nın Somali sınırına yakın Lamu bölgesinde, terör örgütü Eş-Şebab dün bir köyde saldırı düzenledi. Polis tarafından yapılan açıklamada, 1 kişinin ateş edilmesi sonucu, diğer 5 kişinin ise evlerinin kundaklanması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Güvenlik güçleri saldırıyı gerçekleştiren teröristleri yakalamak için operasyon başlatırken, halktan iş birliği için yardım istendi. Somali'de faaliyet gösteren terör örgütü Eş-Şebab, 2011'de Afrika Birliği Barış Gücü (AMISOM) kapsamında Somali'ye asker gönderdiği gerekçesiyle Kenya'da saldırılar gerçekleştiriyor.

(İHA)

Son dakika haberi: Kenya'da terör örgütü evleri kundaklayıp sivillere ateş açtı: 6 ölü

Son dakika haberi: Kenya'da terör örgütü evleri kundaklayıp sivillere ateş açtı: 6 ölü

Son dakika haberi: Kenya'da terör örgütü evleri kundaklayıp sivillere ateş açtı: 6 ölü

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