Kenya'da terör örgütü Eş-Şebab otobüs yolcularını hedef aldı: 8 ölü
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Kenya'da terör örgütü Eş-Şebab otobüs yolcularını hedef aldı: 8 ölü

Terör örgütü Eş-Şebab, Kenya'nın kuzeyinde bir otobüsü durdurarak 8 yolcuyu öldürdü.

07.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:34
Kenya'da terör örgütü Eş-Şebab otobüs yolcularını hedef aldı: 8 ölü

Terör örgütü Eş-Şebab, 'nın kuzeyinde bir otobüsü durdurarak 8 yolcuyu öldürdü.

Somali sınırına yakın Wajir bölgesinde otobüsü durduran teröristler, yolculardan bölge halkından olmayanları ayırdı.

Eş-Şebab mensupları, çoğu polis olan 8 kişiyi öldürdü.

Terör örgütü, Somali'ye asker gönderen Kenya'da intikam saldırıları düzenliyor. Eş-Şebab, 2014'te Mandera bölgesinde bir otobüsü kaçırarak 28 yolcusunu katletmişti.

Kaynak: AA
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