Kenya'da terör örgütü Eş-Şebab'ın 3 üyesi hapishaneden kaçtı
Kenya'da terör örgütü Eş-Şebab üyesi 3 kişinin başkent Nairobi'de tutuldukları hapishaneden firar ettiği bildirildi.
Kenya'da terör örgütü Eş-Şebab üyesi 3 kişinin başkent Nairobi'de tutuldukları hapishaneden firar ettiği bildirildi.
Kenya Ceza Soruşturma Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, firar eden örgüt mensuplarının yakalanması için soruşturma başlatıldı.
Firar eden Eş-Şebab örgütü üyeleri arasında 2015'te Garissa Üniversitesine düzenlenen saldırıyla 148 öğrencinin ölümüne neden olan Muhammed Ali Abikar'ın da olduğu bilgisi paylaşıldı. Diğer iki örgüt üyesinin isimleri de Musharaf Abdalla Akhulunga ve Joseph Juma Odhiambo olarak açıklandı.
Kaçan mahkumların bulunması için para ödülleri verileceği duyuruldu.
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AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri