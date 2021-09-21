Kenya'da teknenin alabora olması sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi kayboldu

Kenya'da Viktorya Gölü'nde bir teknenin alabora olması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi kayboldu.

The Star gazetesinin haberine göre, Homa Bay kentinin 500 metre açığında 16 kişiyi taşıyan tekne alabora oldu.

Kaza sonrası 6 kişi kurtarıldı, bir kadın ve bir çocuk hayatını kaybetti.

Ekiplerin 8 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürerken, teknenin şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle devrildiği aktarıldı.

Teknenin, yolcuların yanı sıra kereste ve çimento gibi malzemeler taşıdığı belirtildi.