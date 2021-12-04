Kenya'da taşan nehri geçmek isteyen otobüs devrildi: 20 ölü - Haberler
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Kenya'da taşan nehri geçmek isteyen otobüs devrildi: 20 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kenya'nın Kitui kasabasında taşan Enziu Nehri'ni geçmek isteyen yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kenya'nın Kitui kasabasında taşan Enziu Nehri'ni geçmek isteyen yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kenya'nın güneydoğusunda yer alan Kitui kasabasındaki asma köprüden taşan Enziu Nehri'ni geçmeye çalışan yolcu otobüsü nehre devrildi. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişinin boğularak hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise kurtarıldığı aktarıldı.

Kitui Polis Şefi Leah Kithei yaptığı açıklamada, otobüsün Katolik Kilisesi tarafından işletilen bir özel okul olan Mwingi Junior Ruhban Okulu'na ait olduğunu ve 51 yolcu kapasitesi bulunduğunu aktararak, otobüste Nuu bölgesindeki bir düğüne katılmak üzere yola çıkan Mwingi Katolik Kilisesi korosu üyeleri ve düğün davetlilerin bulunduğunu ifade etti.

Bölgede arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden polis, nehrin şiddetli akıntısının çalışmaları aksattığını açıkladı.

(Serkan Bayar/İHA)

Kenya'da taşan nehri geçmek isteyen otobüs devrildi: 20 ölü

Kenya'da taşan nehri geçmek isteyen otobüs devrildi: 20 ölü

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