Kenya'da tarihi ralli 19 yıl aradan sonra yeniden düzenleniyor
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Kenya'da tarihi ralli 19 yıl aradan sonra yeniden düzenleniyor

Kenya'da tarihi ralli 19 yıl aradan sonra yeniden düzenleniyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Kenya ayağı, 19 yıl aradan sonra yeniden düzenleniyor.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Kenya ayağı, 19 yıl aradan sonra yeniden düzenleniyor.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, başkent Nairobi'de dün yaptığı konuşmada, rallinin, ülke tanıtımı ve spor dünyası açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

Yaklaşık 19 yıl sonra Kenya'da yeniden ralli düzenlendiğine dikkati çeken Kenyatta, 2002'de Kenya'nın ralli takviminden çıkarıldığını ve yarışın yeniden başlamasının sadece ülkesi için değil, Afrika için de bir fırsat olduğunu belirtti.

Yarışı izleyen Kenyalı Tabitha Joan Nduku, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ralli için işimi bırakıp geldim. Etkinliklerin çoğu hafta sonunda yapılacak ancak bu tarihi anın bir parçası olmak istedim." dedi.

Dünya Ralli Şampiyonası

Motor sporlarının en önemli organizasyonlarından Dünya Ralli Şampiyonası'nda 12 ayaklı 2021 takviminin altıncı rallisi, Kenya'da koşuluyor.

İlk kez 1953'te İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in taç giyme törenini anmak için düzenlenen rallinin Kenya bölümü, yeterli finansman bulunamaması nedeniyle 2002 yılında takvimden çıkartılmıştı.

24-27 Haziran tarihlerinde düzenlenen, 18 etaptan oluşan toplam 320,19 kilometrelik bu yarış, WRC'nin 2002 yılından bu yana ilk Afrika durağı olarak öne çıkıyor.

Geride kalan 5 rallinin 3'ünü kazanarak pilotlar sıralamasında 106 puanla lider olan Red Bull sporcusu Sebastien Ogier'i diğer Red Bull sporcusu Elyfn Evans 11 puan geriden takip ediyor. 77 puanı bulunan Red Bull sporcusu Thierry Neuville ise üçüncü sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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