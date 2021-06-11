Kenya'da suçla mücadele için 5 binden fazla yasa dışı silah yakıldı
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Kenya'da suçla mücadele için 5 binden fazla yasa dışı silah yakıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Kenya'da suçla mücadele için 5 binden fazla yasa dışı silah yakıldı Kenya'da suçla mücadele çabalarının bir parçası olarak 5 bin 144 yasadışı silah ve devlete ait miadı dolmuş küçük, hafif silahlar ateşe verildi.

- Kenya'da suçla mücadele için 5 binden fazla yasa dışı silah yakıldı

NAİROBİ - Kenya'da suçla mücadele çabalarının bir parçası olarak 5 bin 144 yasadışı silah ve devlete ait miadı dolmuş küçük, hafif silahlar ateşe verildi.

Kenya'da suçla mücadele kapsamında 5 bin 144 yasadışı silah, devlete ait miadı dolmuş küçük ve hafif silahlar ateşe verildi. Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta, yasa dışı küçük ve hafif silahların imha edilmesinin, Afrika Birliği'nin 2020 yılına kadar Afrika'daki Silahları Susturma çağrısı ile uyumlu olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Uhuru, "Bizim için çok kıymetli olan değerlerimizi korumak için bir özgürlük ateşi daha yakıyoruz. Kamuoyunun önünde bu kayıtlı silahları imha ederek Kenya bir kez daha küçük ve hafif silahların yol açtığı zorluklarla yüzleşmeye kararlı ve hazır olduğunu açıkça gösterdi. Kenya'nın yasa dışı küçük ve hafif silahlardan kurtulması, Afrika Birliği'nin 2020 yılına kadar Afrika'daki silahları susturma çağrısıyla uyumludur" dedi.

Kenya lideri Kenyatta, "Henüz Afrika Birliği'nin hedefine tam olarak ulaşılamamış olsa da, ülkemiz Kenya gibi tekil ülkeler bu hedef doğrultusunda mükemmel bir ilerleme gösterdi" şeklinde konuştu.

Çatışmaların diyalog yoluyla barışçıl çözümünün önemli olduğunu kaydeden Kenyatta, hükümetinin tüm Kenya vatandaşlarını bu tür çabalara dahil etmekten son derece mutlu olduğunu ifade etti. Kenyatta ayrıca, hükümetinin kabileler arası çatışmaları kışkırttıktan sonra suçu terörizm üzerine atan liderleri tolere etmeyeceği konusunda uyardı. Kenyatta, "Şu ana kadar elde edilen başarıların bu etkinliği düzenlememizi mümkün kıldığını belirtmek önemli olsa da bununla beraber, savaşın henüz kazanılmadığının her zaman farkında olmalıyız. Doğu Afrika bölgesi halen yasa dışı küçük ve hafif silahlarla dolu durumda. Bunların bir kısmı büyük ihtimalle bir şekilde ülkemize girmenin bir yolunu bulacak" şeklinde konuştu.

Toplumda barışı gerçekten yeniden inşa edebilmek için Kenya'da ve bölge genelinde bulunan tüm yasa dışı silahları toplamaları gerektiğini belirten Kenyatta, "Ben de bu nedenle tüm vatandaşlarımıza şu çağrıyı yapmak istiyorum: Her kim ne için olursa olsun herhangi bir tür yasa dışı silahı elinde bulunduruyorsa yasa dışı ateşli silah bulundurmaya ilişkin aftan yararlanarak bu silahları yetkililere teslim etsin" dedi. Kenyatta, "Yasa dışı silah sizi daha güvende yapmaz, aksine güvenliğinizi tehdit eder" diye konuştu.

Somali'deki terör örgütü Eş-Şebab, Kenya'nın Somali'deki bir Afrika Birliği barışı koruma misyonuna asker göndermesine misilleme olarak son yıllarda dönem dönem komşu Kenya'ya saldırılar düzenliyor. Afrika kıtası küçük silahların yayılmasına son derece müsait, bunun sonucu olarak da ülkenin çoğu bölgesinde siyasi ve sosyal huzursuzluklar çıkıyor.

Kenya'da suçla mücadele için 5 binden fazla yasa dışı silah yakıldı
Kenya'da suçla mücadele için 5 binden fazla yasa dışı silah yakıldı
Kenya'da suçla mücadele için 5 binden fazla yasa dışı silah yakıldı
Kenya'da suçla mücadele için 5 binden fazla yasa dışı silah yakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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