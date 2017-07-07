Kenya'da Seçimlere Bir Ay Kala Oy Pusulalarının Basımı Durduruldu

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da Yüksek Mahkeme, 8 Ağustos'ta düzenlenecek genel seçimlere bir ay kala oy pusulalarının basımını durdurma kararı aldı.



Ulusal basında yer alan habere göre, Kenya Yüksek Mahkemesi, Kenya Bağımsız Seçim ve Sınırlar Komisyonu (IEBC) tarafından ihaleyle merkezi Dubai'de bulunan el Ghurair adlı firmaya verilen oy pusulalarının basımını durdurma kararı aldı.



Mahkeme, IEBC'nin ihalede usulüne uygun davranmadığını belirtilerek, oy pusulalarını basacak firmanın belirlenmesi için en kısa zamanda yeni bir ihale düzenlenmesi gerektiği ifade edildi.



Kararda, el Ghurair firmasının bir süre önce basımına başladığı oy pusulalarının sadece devlet başkanlığı seçimi için olanların yeniden bastırılacağı, valilik ve senatörlük gibi yerel adaylık pusulalarının sorun teşkil etmediği dile getirildi.



Kenya Yüksek Mahkemesinin kararının, genel seçimler takvimini etkilemeyeceği de belirtti.



Kenya'da muhalefet partisi lideri, devlet başkanlığı adayı Raila Odinga bir süre önce Yüksek Mahkeme'ye başvurarak, 8 Ağustos'taki genel seçimler için oy pusulalarını basan firmanın hükümetle bağlantısı olduğunu, seçimlere hile karıştırılmak istendiğini iddia etmişti.



Kenya'da 8 Ağustos'ta yapılacak genel seçimlerde halk, devlet başkanı, milletvekilleri, senatörler, valiler ve ilçe temsilcilerini belirlemek üzere sandık başına gidecek.



Yaklaşık 47 milyon nüfusa sahip ülkede seçimlerde 19 milyon Kenya seçmen bulunuyor. Devlet başkanlığı için sekiz aday yarışacak.



Devlet başkanlığı yarışında özellikle Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ile muhalefet partilerinin ortak adayı Raila Odinga arasında kıyasıya bir rekabet yaşanması bekleniyor.