Kenya'da sarıhumma salgını başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kenya'da sarıhumma salgını başladı

AA, Tufan Aktaş - Güncel
 - Güncelleme:
Kenya'da sarıhumma salgını başladı

Kenya'da sarıhumma salgınının baş gösterdiği bildirildi.

Kenya'da sarıhumma salgınının baş gösterdiği bildirildi.

Kenya Sağlık Bakanlığı, başkent Nairobi'nin yaklaşık 300 kilometre kuzeyindeki Isiolo bölgesinde 3 kişinin sarıhumma virüsü nedeniyle öldüğünü duyurdu.

Bakanlık Genel Direktörü Patrick Amoth, şüpheli 15 vakanın tespit edildiğini ancak şimdilik 3 vakanın doğrulandığını belirtti.

Hastaların çoğunluğunun genç erkekler olduğu öğrenildi.

Ayrıca, ülkenin yüksek riskli bölgelerinde sarıhumma aşısı kampanyası başlatılacağı aktarıldı.

Enfekte sivrisineklerin ısırması sonucu bulaşan sarıhumma virüsü, yüksek ateş, sarılık, karın ağrısı, kusma ve kanamaya yol açıyor.

AA / Tufan Aktaş - Güncel

Sağlık Bakanlığı, Nairobi, Kenya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title