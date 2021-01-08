Kenya'da sağlık çalışanları yeniden grev yapacak
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Kenya'da sağlık çalışanları yeniden grev yapacak

08.01.2021 11:49 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:49
Kenya'da sağlık çalışanları yeniden grev yapacak

Kenya'da hükümetin verdiği sözü tutmaması nedeniyle sağlık çalışanları yeniden grev kararı aldı.

Kenya'da hükümetin verdiği sözü tutmaması nedeniyle sağlık çalışanları yeniden grev kararı aldı.

Kenya Klinik Görevlileri Birliği Genel Sekreteri George Gibore, basına yaptığı açıklamada, "Tüm üyelerimizi bugünden itibaren greve çağırıyoruz." dedi.

Hükümetin doktorlara verilen sözü tuttuğunu ancak sağlık çalışanlarına verilen sözü tutmadığına dikkati çeken Gibore, yeniden grev kararı aldıklarını açıkladı. Gibore, seslerini duyurabilmek için barışçıl gösteri düzenlemeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.

Sağlık çalışanlarının grev kararı sonrası devlet hastanelerinde hastaların zor durumda kalabileceği ifade edildi.

Doktor ve sağlık çalışanları, daha fazla ödenek ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin arttırılması talebiyle 1 Aralık 2020'de grev kararı almıştı.

Hükümet, doktorların talebini kabul etmiş ancak sağlık çalışanlarına ödeme yapılmamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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