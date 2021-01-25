Kenya'da Rift Vadisi'nde silahlı çetelere yönelik operasyonda 10 kişi öldü
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Kenya'da Rift Vadisi'nde silahlı çetelere yönelik operasyonda 10 kişi öldü

25.01.2021 11:31 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:35
Kenya'da Rift Vadisi'nde silahlı çetelere yönelik operasyonda 10 kişi öldü

Kenya'nın batısında silahlı çetelere yönelik başlatılan operasyonda 4'ü güvenlik görevlisi en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kenya'nın batısında silahlı çetelere yönelik başlatılan operasyonda 4'ü güvenlik görevlisi en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rift Vadisi Bölge Komiseri George Natembeya, Kapedo, Baringo ve Turkana ilçelerinde silahlı çete üyelerine yönelik başlatılan silahsızlandırma operasyonunun sürdüğünü açıkladı.

Natembeya, polisin sivillere saldıran ve yüzlerce aileyi yerlerinden eden çete üyelerini aradığını, operasyon sırasında 4'ü güvenlik görevlisi en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Bölgede zırhlı araçların yanı sıra çok sayıda asker konuşlandırıldı.

Tansiyonun yüksek olduğu Kapedo'da, Baringo??????? ve Turkana halkları arasında, bölgedeki otlak araziler yüzünden de yıllardır çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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