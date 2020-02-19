Kenya'da otobüse silahlı saldırı: 3 ölü
Kenya'da sivilleri taşıyan otobüse düzenlenen silahlı saldırıda, 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
19.02.2020 14:52 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:52
Kenya'da sivilleri taşıyan otobüse düzenlenen silahlı saldırıda, 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
The Daily Nation gazetesinin haberine göre, Mandera kentinden Nairobi'ye giden otobüs, terör örgütü Eş-Şebab üyesi olduğundan şüphelenilen silahlı kişilerin saldırısına uğradı.
Saldırıda otobüste bulunan 3 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.
Kaynak: AA