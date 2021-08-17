Kenya'da öğretmenlere Kovid-19 aşısı olmaları için 7 gün süre verildi

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da öğretmenlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmaları için 7 gün süre tanındığı bildirildi.

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da öğretmenlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmaları için 7 gün süre tanındığı bildirildi.

Kenya Öğretmenler Hizmet Komisyonu (TCS) Başkanı Nancy Macharia, yaptığı açıklamada, ülkede öğretmenlerin 7 gün içinde Kovid-19 aşısı olmaları gerektiğini, aşı olmayan öğretmenlerin disipline sevk edileceğini belirtti.

Kenya'da öğretmenlerin sadece yüzde 33'ünün aşı olduğunu aktaran Macharia, "Elimizde yeterince aşı var. Ülkedeki tüm bölge direktörlerimize kaç öğretmenin aşı yaptığını, aşı olmayanların neden olmadığını soracağız." dedi.

Kenya'da hükümet, 10 Ağustos'ta, aşılama kampanyası boyunca memurlara öncelik tanınacağını açıklayarak 23 Ağustos'a kadar ilk doz aşıyı olmayanların disipline sevk edileceği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak