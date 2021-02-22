Kenya'da nesli tükenmekte olan 3 Rothschild zürafası elektrik tellerine takılarak öldü
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Kenya'da nesli tükenmekte olan 3 Rothschild zürafası elektrik tellerine takılarak öldü

22.02.2021 10:19 | Son Güncelleme: 22.02.2021 10:22
Kenya'da nesli tükenmekte olan 3 Rothschild zürafası elektrik tellerine takılarak öldü

Kenya'da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 3 Rothschild zürafası, elektrik akımına kapılarak öldü.

Kenya'da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 3 Rothschild zürafası, elektrik akımına kapılarak öldü.

The Standard gazetesinin haberine göre, Soysambu Koruma Alanı'nda uygun yükseklikte çekilmeyen elektrik hattı, zürafaların hayatını tehdit ediyor.

Koruma alanında nesli tükenme tehlikesi altındaki 3 Rothschild zürafası, elektrik tellerine takılarak hayatını kaybetti.

Hayvanseverler, ölen zürafaların fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasının ardından ihmal nedeniyle yetkililere tepki gösterdi.

Kenya Elektrik Şirketi, olaydan derin üzüntü duyduğunu, koruma alanındaki elektrik hatlarında tadilat çalışmasının başlayacağını açıkladı.

Nesli tükenmekte olan Rothschild zürafalarının, çoğu Kenya ve Uganda'da olmak üzere sadece yüzlerce kaldığı belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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