Kenya'da minibüsün kamyona çarpması sonucu 8 kişi öldü - Haberler
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Kenya'da minibüsün kamyona çarpması sonucu 8 kişi öldü

Kenya'da minibüsün kamyona çarpması sonucu 8 kişi öldü
AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Kenya'da bir minibüsün park halindeki kamyona çarpması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kenya'da bir minibüsün park halindeki kamyona çarpması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, trafik kazası sabah saatlerinde Webuye-Eldoret kara yolunda meydana geldi.

Musembe bölgesinde yaşanan kazada sürücü dahil minibüsteki 8 kişi yaşamını yitirdi.

Kenya Ulaştırma ve Güvenlik Kurumunun verilerine göre, son bir yılda ülkede en az 3 bin 500 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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