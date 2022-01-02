Kenya'da minibüsün kamyona çarpması sonucu 8 kişi öldü
AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Kenya'da bir minibüsün park halindeki kamyona çarpması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kenya'da bir minibüsün park halindeki kamyona çarpması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yerel basındaki habere göre, trafik kazası sabah saatlerinde Webuye-Eldoret kara yolunda meydana geldi.
Musembe bölgesinde yaşanan kazada sürücü dahil minibüsteki 8 kişi yaşamını yitirdi.
Kenya Ulaştırma ve Güvenlik Kurumunun verilerine göre, son bir yılda ülkede en az 3 bin 500 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti.
AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
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