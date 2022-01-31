Minibüsün geçişi sırasında EYP patladı: 10 ölü, 8 yaralı - Haberler
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Minibüsün geçişi sırasında EYP patladı: 10 ölü, 8 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Minibüsün geçişi sırasında EYP patladı: 10 ölü, 8 yaralı

Kenya'nın kuzeyinde yere döşenmiş el yapımı patlayıcının (EYP) bir minibüsün geçişi sırasında infilak etmesi sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise ağır yaralandığı belirtildi.

Kenya'nın kuzeyinde yere döşenmiş el yapımı patlayıcının (EYP) bir minibüsün geçişi sırasında infilak etmesi sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise ağır yaralandığı belirtildi.

Kenya'nın Somali sınırına yakın noktadaki Mandera kasabasında minibüsün geçişi sırasında EYP patladı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise ağır yaralandığı belirtildi. Yaralıların olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Minibüste kaç yolcu olduğu henüz bilinmezken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kuzey Doğu Bölge Komutanı George Seda, olayla ilgili kimsenin yakalanmadığını ifade ederek, ekiplerin suçluları bulmak için operasyon başlattığını söyledi. Polis, saldırının Somali'de faaliyet gösteren Eş-Şebab terör örgütü tarafından düzenlemiş olma ihtimali üzerinde duruyor.

(İHA)

Minibüsün geçişi sırasında EYP patladı: 10 ölü, 8 yaralı

Minibüsün geçişi sırasında EYP patladı: 10 ölü, 8 yaralı

Minibüsün geçişi sırasında EYP patladı: 10 ölü, 8 yaralı

Minibüsün geçişi sırasında EYP patladı: 10 ölü, 8 yaralı

Minibüsün geçişi sırasında EYP patladı: 10 ölü, 8 yaralı

Minibüsün geçişi sırasında EYP patladı: 10 ölü, 8 yaralı

Minibüsün geçişi sırasında EYP patladı: 10 ölü, 8 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Somali, Kenya, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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