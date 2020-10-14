Kenya'da maske takmadığı için öldürüldüğü ileri sürülen genç için soruşturma
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Kenya'da maske takmadığı için öldürüldüğü ileri sürülen genç için soruşturma

14.10.2020 23:57 | Son Güncelleme: 15.10.2020 00:00
Kenya'da maske takmadığı için öldürüldüğü ileri sürülen genç için soruşturma

Kenya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında zorunlu olduğu halde maske takmadığı için gözaltına alınan ve nezarette dövüldüğü ileri sürülen, ardından da cesedi nehirde bulunan Dennis Lusava'nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kenya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında zorunlu olduğu halde maske takmadığı için gözaltına alınan ve nezarette dövüldüğü ileri sürülen, ardından da cesedi nehirde bulunan Dennis Lusava'nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kenya Polis Faaliyetleri Gözetleme İdaresi (IPOA), 21 yaşındaki Lusava'nın ölümü sonrasında ülkenin batısındaki Lugari bölgesinde görgü şahitlerinin ifadesini almaya başladıklarını duyurdu.

Lusava'nın annesi Agnes Ambale, oğlunu gözaltına alındıktan sonra ziyaret ettiğini ve dövüldüğüne şahit olduğunu, bir sonraki gidişinde polislerin oğlunu serbest bıraktıklarını söylediğini aktardı.

Nezarette işkence gördüğü ileri sürülen gencin cesedi geçen hafta Nzoia Nehri'nden çıkarılmıştı.

Lusava'nın ortadan kaybolması bölge sakinlerini kızdırmış, yerel halk bölge karakolunu ateşe vermişti.

Salgın tedbirleri kapsamında geceleri sokağa çıkma yasağı uygulayan ülkede mart ayından bu yana 13 yaşındaki bir çocuk dahil çok sayıda kişi, polis tarafından öldürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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