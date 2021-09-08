Kenya'da kuraklık yaşanan bölgelerde ulusal afet ilan edildi
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Kenya'da kuraklık yaşanan bölgelerde ulusal afet ilan edildi

Kenya'da kuraklık yaşanan bölgelerde ulusal afet ilan edildi
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, ülkenin kuraklık görülen bölgelerinde ulusal afet ilan etti.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, ülkenin kuraklık görülen bölgelerinde ulusal afet ilan etti.

Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kenyatta'nın kuraklığın vurduğu bölgelerde ulusal afet ilan ettiği ve ilgili bakanlıklara halka su ve gıda yardımı ulaştırılması için talimat verdiği aktarıldı.

Ulusal afet ilanı, 47 idari bölgeden 27'sini kapsıyor.

Kenya Ulusal Kuraklık Yönetimi İdaresine göre, en az 2 milyon Kenyalı gelecek aylarda etkisini artırması beklenen kuraklıktan olumsuz etkileniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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