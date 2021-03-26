Kenya'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle kabine ve meclis toplantıları askıya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kenya'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle kabine ve meclis toplantıları askıya alındı

Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Politika
Kenya'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle kabine ve meclis toplantıları askıya alındı

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle kabine ve meclis toplantılarına ara verme kararı aldı.

Vaka artışında zirvede yer alan Samsun'da 20 Afrika mutantı tespit edildi
Vaka artışında zirvede yer alan Samsun'da 20 Afrika mutantı tespit edildi

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle kabine ve meclis toplantılarına ara verme kararı aldı.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, basına yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle başkent Nairobi ile Kajiado, Machakos, Kiambu ve Nakuru bölgelerinin karantina bölgesi ilan edildiğini ve bu bölgelere 30 gün boyunca seyahat kısıtlaması getirildiğini belirtti.

Kenyatta, alınan kararlar kapsamında meclis ve kabine toplantılarına ikinci bir emre kadar ara verildiğini kaydetti.

Karantinaya alınan bölgelerdeki yasağın bu geceden itibaren başlayacağını aktaran Kenyatta, restoran, kafe ve okulların da kapatılacağını sözlerine ekledi.

Kenyatta, ocakta Kovid-19 vaka sayısı oranları yüzde 2,6 iken mart ayında bunun yüzde 22'ye yükseldiğine dikkati çekti.

Kenya'da 126 bin 170 kişide Kovid-19 vakası tespit edilirken, 2 bin 92 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Celal Adan Erkan Kandemir Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Merve Dizdar Aleyna Tilki Jason Statham Mehmet Ali Erbil
Spor Caner Erkin Fatih Terim Bülent Uygun Mesut Bakkal Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kenya'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle kabine ve meclis toplantıları askıya alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 17:06:27. #1.14#
title