Kenya'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle kısıtlamalar 3 ay daha uzatıldı
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Kenya'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle kısıtlamalar 3 ay daha uzatıldı

12.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:54
Kenya'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle kısıtlamalar 3 ay daha uzatıldı

Afrika ülkesi Kenya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle kısıtlamaların uzatıldığı bildirildi.

Afrika ülkesi Kenya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle kısıtlamaların uzatıldığı bildirildi.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, ulusa sesleniş konuşmasında, kısıtlamalar kapsamında siyasi toplantıların yasaklandığı ve sokağa çıkma yasağının uzatıldığını belirtti.

Kenyatta, "Ülkede Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle tüm siyasi mitingler ve toplantılar bir ay daha yasaklandı." dedi.

Ülkedeki sokağa çıkma yasağının 3 ay daha 22.00-04.00 arasında uygulanacağını kaydeden Kenyatta, restoran ve diğer işletmelerin faaliyetlerinin ise 21.00'de son bulacağını söyledi.

Kenyatta, 3'üncü Kovid-19 dalgasıyla mücadele ettiklerini belirterek, vakaların çoğalması durumunda kısıtlamaların uzatılacağını vurguladı.

Kenya'da şimdiye kadar 111 bin 185 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 1899 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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