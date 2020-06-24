Kenya'da Kovid-19 vaka sayısı 5 bini geçti
Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 5 bin 206'ya yükseldi.
24.06.2020 19:41 | Son Güncelleme: 24.06.2020 20:53
Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 5 bin 206'ya yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte yapılan 4 bin 859 Kovid-19 testinin 254'ü pozitif çıktı.
Ülke genelinde şimdiye kadar 151 bin 369 Kovid-19 testi yapılırken, 5 bin 206 kişide virüs tespit edildi.
Virüs tespit edilenlerden 1823'ü iyileşti, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 130'a yükseldi.
Kenya'da hükümet, Kovid-19 önlemlerini temmuz başına kadar uzatma kararı almıştı.
Kaynak: AA