Kenya'da Kovid-19 vaka sayısı 4 bine yaklaştı Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 133 artarak 3 bin 727'ye yükseldi.

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 133 artarak 3 bin 727'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde şimdiye kadar 115 bin 336 Kovid-19 testi yapıldı.

Son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 133 artarak 3 bin 727'ye ulaştı. Ülkede, 1286 vaka iyileşirken, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 104'e yükseldi.

Kenya'da hükümet, Kovid-19 önlemlerini temmuz başına kadar uzatma kararı almıştı.

Kaynak: AA