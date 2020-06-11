Kenya'da Kovid-19 vaka sayısı 3 bini geçti
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Kenya'da Kovid-19 vaka sayısı 3 bini geçti

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 105 kişi artarak 3 bin 94'e yükseldi.

Kenya'da Kovid-19 vaka sayısı 3 bini geçti
11.06.2020 04:01 | Son Güncelleme: 11.06.2020 04:20

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 105 kişi artarak 3 bin 94'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının İdari Sekreteri Rashid Aman, basına yaptığı açıklamada, uygulanan tedavilerle 1.048 Kovid-19 hastasının iyileştiğini dile getirdi.

Aman, "Kenya'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 105 kişi artarak 3 bin 94'e yükseldi." dedi.

Virüs nedeniyle 89 kişi de hayatını kaybetti.

Kenya'da başkent Nairobi, Mombasa, Bungoma ve Kwale, Kovid-19 vaka sayısının en fazla görüldüğü bölgeler oldu. Ülke genelinde 81 sağlık çalışanı da Kovid-19'a yakalandı.

Kenya'da hükümet, Kovid-19 önlemlerini bir ay daha temmuz ayı başına kadar uzatma kararı almıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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