Kenya'da Kovid-19 vaka sayısı 25 bini aştı Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 25 bini geçti.

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 25 bini geçti.

Sağlık Bakanlığı Kabine Sekreteri Mutahi Kagwe, basına yaptığı açıklamada, ülkede genelinde son 24 saatte 6 bin 814 Kovid-19 testinin yapıldığını bildirdi.

Kagwe, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 727 artarak 25 bin 138'e yükseldiğini kaydetti.

Son 24 saatte 4 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 413'a çıktığını belirten Kagwe, iyileşenlerin sayısının da 11 bin 118 olduğunu ifade etti.

Kagwe, ülkede tespit edilen vakalardan 16'sının yabancı uyruklu olduğu bilgisini paylaştı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısındaki artışa rağmen uluslararası uçuşlar başlatılmıştı.

Kaynak: AA