Kenya'da Kovid-19 vaka sayısı 20 bine yaklaştı Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 20 bine yaklaştı.

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 20 bine yaklaştı.

Sağlık Bakanlığının İdari Sekreteri Rashid Aman, basına yaptığı açıklamada, şimdiye kadar 295 bin 280 Kovid-19 testinin yapıldığını bildirdi.

Aman, vaka sayısının son 24 saatte 788 artarak 19 bin 913'e yükseldiğini kaydetti.

Ülkede son 24 saatte 14 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 325 olduğunu aktaran Aman, iyileşenlerin sayısının de 8 bin 121'e ulaştığını söyledi.

Aman, vatandaşlara, salgına karşı alınan tedbirleri uygulamaları çağrısında buldu.

Kaynak: AA