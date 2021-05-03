Kenya'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
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Kenya'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Kenya'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Kenya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Kenya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta, yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle geçen ay uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını belirtti.

Kenyatta, başkent Nairobi'nin yanı sıra dört vilayetteki seyahat yasağının da kaldırılacağını ifade etti.

Eğitim Bakanlığının takvime göre okulların açılacağını kaydeden Kenyatta, toplu ibadetlerin de Kovid-19 tedbirlerine uyularak yapılacağını söyledi.

Kenya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede şimdiye kadar 160 bin 422 Kovid-19 vakası görüldü, 2 bin 763 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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