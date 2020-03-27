Kenya'da Kovid-19'dan ilk ölüm gerçekleşti
Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.
27.03.2020 01:48 | Son Güncelleme: 27.03.2020 01:48
Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.
Kenya Sağlık Bakanı Mutahi Kagwe, yaptığı açıklamada, diyabetik hastalığı bulunan 66 yaşındaki hastanın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.
Kagwe, hastanın 13 Mart'ta Güney Afrika'dan ülkeye giriş yaptığını kaydetti.
Afrika'da 2 bin 750'den fazla Kovid-19 vakası görülürken, 73 kişi söz konusu virüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA