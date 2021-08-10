Kenya'da Kovid-19 aşısı olmayan memurlara disiplin cezası verilecek
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Kenya'da Kovid-19 aşısı olmayan memurlara disiplin cezası verilecek

Kenya'da Kovid-19 aşısı olmayan memurlara disiplin cezası verilecek
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Kenya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayan memurlara disiplin cezası uygulanacağı bildirildi.

Kenya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayan memurlara disiplin cezası uygulanacağı bildirildi.

The Star gazetesinin haberine göre, Kamu Hizmetleri Başkanı Joseph Kinyua, devam eden aşılama kampanyası boyunca memurlara öncelik tanınacağını belirterek 23 Ağustos'a kadar ilk doz aşıyı olmayanların disipline sevk edileceği uyarısında bulundu.

Kinyua, tüm kamu kurumlarına gönderdiği yazıda, öncelikli kategorideki öğretmen ve güvenlik görevlisi gibi çalışanların aşılamaya katılımının düşük olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Bazı kişilerin evden çalışmak için aşıdan kaçındığını belirten Kinyua, mevcut durumun kamuya ulaştırılan hizmetleri aksattığına da dikkati çekti.

Şimdiye kadar 213 binden fazla vakanın görüldüğü Kenya'da 4 bin 221 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken toplam 1,8 milyon doz aşı yapıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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