Kenya'da ilk vaka ortaya çıktı Kenya'da ilk korona virüsü vakasının tespit edildiği duyuruldu.

Kenya'da ilk korona virüsü vakasının tespit edildiği duyuruldu.



Çin'in Wuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan korona virüsü Kenya'ya sıçradı. Kenya Sağlık Bakanı Mutahi Kagwe, ülkede ilk korona virüs (Covid-19) vakasının tespit edildiğini açıkladı. Hastanın 12 Mart gecesi teşhis edildiği aktarılırken ülkeye ABD'den Londra aktarmasıyla Kenya'ya geldiğini açıkladı. Hastanın kimliğine ilişkin ise açıklama yapılmadı.



Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 4 bin 990'a ulaştı. Toplam vaka sayısı ise 134 bin 930'a ulaştı. - NAİROBİ

Kaynak: İHA