Kenya'da ikinci el kıyafet tüccarları, hükümet tarafından resmi olarak tanındı

Kenya'da hükümetin, ABD, Kanada ve İngiltere gibi ülkelerden ikinci el kıyafet ithal eden tüccarları resmi olarak tanıdığı bildirildi.

Kenya'da hükümetin, ABD, Kanada ve İngiltere gibi ülkelerden ikinci el kıyafet ithal eden tüccarları resmi olarak tanıdığı bildirildi.

Kenya İkinci El Konsorsiyum Derneği Başkanı Teresia Njenga, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hükümet, nihayet ikinci el giysi tüccarlarının ekonomi üzerindeki büyük rolünü anladı." dedi.

Hükümetin, yaklaşık 2 milyon kişinin çalıştığı ithal edilmiş ikinci el kıyafet sektörü çalışanlarını resmi olarak tanıdığını aktaran Njenga, "Hükümet yetkilileriyle birçok sorun yaşıyoruz. Kenya tekstil endüstrisini olumsuz etkileyenlerin hep biz olduğumuzu söylediler ama bugün bu ülkedeki rolümüzü gördükleri için mutluyuz." ifadesini kullandı.

Hükümet, ikinci el kıyafet ithalatçılarına, "Kenya Standartlar Bürosuna kaydolmalarını ve uygunluk sertifikaları almaları" çağrısı yaptı.

"İkinci el kıyafet satarak çocuğumu okutuyorum"

Kenya'nın başkenti Nairobi'de 11 yıldır ikinci el kıyafet satan Edwin Munene, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümet tarafından resmi olarak tanınmaları dolayısıyla memnun olduklarını dile getirdi.

Munene, "İkinci el kıyafetler satarak kiramı ödüyorum, ailem için yemek alıyorum ve hatta ikinci el kıyafet satarak çocuğumu okutuyorum." dedi.

Kenyalılar, Batı'nın ikinci el kıyafetini giyiyor

Kenya, "dünya genelinde en fazla ikinci el eşya ithalatı yapan ülkeler" arasında ilk sıralarda bulunuyor.

Halkın yüzde 91,5'inin ikinci el kıyafet kullandığı Kenya'da, sektör yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlıyor.

Alım gücü kısıtlı Kenyalılar, ABD, İngiltere ve Kanada gibi ülkelerdeki kermeslerden ucuz maliyetle Afrika'ya getirilen kullanılmış kıyafetleri giyiyor.

Kenya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de ikinci el kıyafet ithalatını askıya almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak