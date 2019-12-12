Kenya'da iki otobüs çarpıştı: 7 ölü, 60 yaralı
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Kenya'da iki otobüs çarpıştı: 7 ölü, 60 yaralı

Kenya'da karşı yönlerdeki otobüslerinin çarpışması sonucu en az 7 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.

12.12.2019 09:24 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:24
Kenya'da iki otobüs çarpıştı: 7 ölü, 60 yaralı

'da karşı yönlerdeki otobüslerinin çarpışması sonucu en az 7 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.

The Daily Nation gazetesinin haberine göre, Mombasa-Nairobi otoyolunda gece saatlerinde aynı şirkete ait iki otobüs, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Kazada en az 7 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.

Otobüs şoförleri kaza anında hayatını kaybederken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan ülkede son bir haftada çok sayıda otobüsün kazaya karışması sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Kaynak: AA
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