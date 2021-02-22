Kenya'da hükümet, su sıkıntısı yaşanan bölgelere yardım yapacak
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Kenya'da hükümet, su sıkıntısı yaşanan bölgelere yardım yapacak

22.02.2021 21:17 | Son Güncelleme: 22.02.2021 21:20
Kenya'da hükümet, su sıkıntısı yaşanan bölgelere yardım yapacak

Kenya'da hükümet, su sıkıntısı yaşanan bölgelere su kuyusu açarak yardım yapılacağını bildirdi.

Kenya'da hükümet, su sıkıntısı yaşanan bölgelere su kuyusu açarak yardım yapılacağını bildirdi.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, su kuyularının açılış töreninde yaptığı konuşmasında, başkent Nairobi'de su sıkıntısı bulunan yerlere yardım yapılacağını açıkladı.

Kenyatta, "İhtiyaç sahibi mahallelerde 193 su kuyusu açacağız ve günlük yaklaşık 140 bin metreküp su dağıtmayı hedefliyoruz." dedi.

"Bizi öldürecek olan koronavirüs değil susuzluktur"

Kawangware mahallesi esnafından Gladys Wambui, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede ciddi oranda su sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) insanları öldürüyor ama bizi öldürecek olan koronavirüs değil susuzluktur." ifadesini kullandı.

Kenya'nın başkenti Nairobi'nin Kawangware, Riruta, Dagoretti, Mathare, Kangemi, Mukuru, Kibera, Githurai, Mwiki ve Zimmerman bölgelerinde 1 milyondan fazla kişi su sıkıntısı yaşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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