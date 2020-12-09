Kenya'da hemşire ve sağlık memurlarından grev kararı

Kenya Ulusal Hemşireler Birliği (KNUN), hastanelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle grev kararı aldı.

Kenya Ulusal Hemşireler Birliği (KNUN), hastanelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle grev kararı aldı.

KNUN Genel Sekreteri Seth Panyako, basına yaptığı açıklamada, "Hayatını kaybeden hemşirelerin sayısı bizi üzüyor." dedi.

Panyako, 23 bin üyesinin hükümet tarafından gerekli tedbirler alınana kadar çalışmayacağını açıkladı.

Hemşire ve sağlık memurlarının grev kararına doktorlar dahil olmadı.

Ülkede Kovid-19 salgınının ikinci dalgası yaşanırken devlet hastanelerindeki grev kararı nedeniyle özel hastanelerde yoğunluk yaşandığı kaydedildi.

Sağlık çalışanlarının grev kararı sonrası birçok devlet hastanesinde hastaların zor durumda kaldığı ifade edildi.

Kenya'da Kovid-19 salgını nedeniyle en az 30 doktor, 26 hemşire ve 10 sağlık memuru hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak