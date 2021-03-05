Kenya'da halkın yüzde 91,5'i ikinci el kıyafet kullanıyor
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Kenya'da halkın yüzde 91,5'i ikinci el kıyafet kullanıyor

05.03.2021 11:23 | Son Güncelleme: 05.03.2021 11:27
Kenya'da halkın yüzde 91,5'i ikinci el kıyafet kullanıyor

Kenya'da halkın yüzde 91,5'inin ABD, Kanada ve İngiltere gibi ülkelerden ithal edilen ikinci el kıyafet kullandığı belirtildi.

Kenya'da halkın yüzde 91,5'inin ABD, Kanada ve İngiltere gibi ülkelerden ithal edilen ikinci el kıyafet kullandığı belirtildi.

Kenya The Star gazetesinin, Kenya Ekonomik İşler Enstitüsü ve Mitumba Birliğinin raporuna dayandırdığı haberinde, ülkede halkın büyük kısmının ithal ikinci el kıyafet kullandığı bildirildi.

Haberde "2019 verilerine göre Kenyalıların yüzde 91,5'i mitumba adı verilen ithal ikinci el kıyafet kullanıyor." ifadesi kullanıldı.

Kenya'nın 2019'da 185 bin ton, yaklaşık 8 bin konteynır ikinci el kıyafet ithal ettiği aktarılan haberde, bu sektörün 2 milyon Kenyalı için iş imkanı sağladığı kaydedildi.

Haberde ikinci el kıyafet ticareti yapan Kenyalı tüccarlar tarafından getirilen kullanılmış giysilerin ülkenin birçok eyaletinde kurulan pazarlarda satıldığı belirtildi.

Kenyalılar Batı'nın ikinci el kıyafetini giyiyor

Kenya, dünya genelinde en fazla ikinci el eşya ithalatı yapan ülkeler arasında ilk sıralarda bulunuyor.

Alım gücü kısıtlı Kenyalılar, ABD, İngiltere ve Kanada gibi ülkelerdeki kermeslerden ucuz maliyetle Afrika'ya getirilen kullanılmış kıyafetleri giyiyor.

Uganda, Kenya, Tanzanya gibi Doğu Afrika ülkelerinin ABD ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerden 2014'te ithal ettiği ikinci el eşyaların değeri 300 milyon doların üzerinde.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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