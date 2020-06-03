Kenya'da güvenlik güçleri, sokağa çıkma yasağına uymayan 15 sivili öldürdü
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Kenya'da güvenlik güçleri, sokağa çıkma yasağına uymayan 15 sivili öldürdü

Kenya'da güvenil güçlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 15 sivili öldürdüğü bildirildi.

Kenya'da güvenlik güçleri, sokağa çıkma yasağına uymayan 15 sivili öldürdü
03.06.2020 02:41 | Son Güncelleme: 03.06.2020 02:41

Kenya'da güvenil güçlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 15 sivili öldürdüğü bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Bağımsız Polislik Gözetim Kurumu (IPOA) Başkanı Anne Makori, yaptığı açıklamada, IPOA'nın yaptığı ön soruşturmalara göre Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 15 kişinin polis tarafından öldürüldüğünü belirtti.

Ülkede polisin 31 sivile işkence yaptığını aktaran Makori, mart ayından bu yana polise karşı 81 şikayet aldıklarını ifade etti.

Makori, olayların araştırılması için ekip kurulduğunu ve çalışmalar başlatıldığını söyledi.

Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde 19.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Kenya'da şimdiye kadar 2 bin 93 Kovid-19 vakası görülürken, 71 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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