Kenya'da geçen yıl terör saldırılarında 42 güvenlik görevlisi öldü

13.02.2020 13:08 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:08

Kenya'da terör örgütü Eş-Şebab'ın geçen yıl düzenlediği saldırılarda, 42 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Nairobi merkezli İnsan Hakları ve Siyaset Çalışmaları Merkezince (CHRIPS) hazırlanan rapora göre, 2018'de 23 olan terör saldırıları, geçen yıl 34'e çıktı.

Terör saldırıları nedeniyle gözaltına alınan şüpheli sayısı 135 olurken, bunlar arasında İngiltere, Etiyopya, Tanzanya, Somali ve Yeni Zelanda vatandaşları yer aldı.

Ülke genelinde geçen yıl, terörle ilişkili olaylarda toplam 83 kişi öldü, doğrudan saldırılar sırasında hedef olan güvenlik görevlilerinin sayısı ise 42 oldu.

Söz konusu saldırılar Nairobi, Mandera, Wajir, Garissa, Lamu ve Mombasa şehirlerinde gerçekleşti.

Terör örgütü Eş-Şebab'ın defalarca hedefi olan Kenya, Aralık 2019'da Somali sınırındaki Garissa kentinde ülkenin en büyük hava üssünü açmıştı.

Kaynak: AA