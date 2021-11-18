Kenya'da firar eden 3 Eş-Şebab üyesi yakalandı

Kenya'da hapishaneden kaçan 3 Eş-Şebab üyesi yakalandı.

Kenya polisinden yapılan açıklamada, 15 Kasım'da başkent Nairobi'de tutuldukları Kamiti Hapishanesinden firar eden terör örgütü Eş-Şebab üyelerinin, Somali'ye kaçmaya çalışırken yakalandıkları belirtildi.

Yakalanan Eş-Şebab örgütü üyeleri arasında 2015'te Garissa Üniversitesine düzenlenen saldırıyla 148 öğrencinin ölümüne neden olan Muhammed Ali Abikar da bulunuyor.

Diğer iki örgüt üyesinin isimleri Musharaf Abdalla Akhulunga ve Joseph Juma Odhiambo.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, firarın ardından Cezaevleri Genel Müdürü Wycliffe Ogalo'yu görevden almıştı.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri

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