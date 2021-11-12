Kenya'da filleri kaçak avcılardan korumak için boyunlarına GPS tasması takılıyor

Kenya'daki Yaban Hayatı Araştırma ve Eğitim Enstitüsü Ceo'su Patrick Omondi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fillere, onları kaçak avcılardan korumak ve insanların yaşadığı bölgelerden uzak tutmak için Gps tasması takıldığını söyledi.

Kenyalı yetkililer, tasmaların hayvanların davranışlarını da izlediğini ve bunun gelecekteki bilimsel araştırma ve koruma çabalarına fayda sağlayacağını da sözlerine eklediler.

Kenya Turizm ve Yaban Hayatı Bakanlığı'na göre, Amboseli Ulusal Parkı'nda şu anda 3.000'den fazla fil bulunuyor.