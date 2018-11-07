Kenya'da Evrende Yaşamış En Küçük Maymun Fosili Bulundu

Kenya'da evrende 12,5 milyon yıl önce yaşamış en küçük maymun fosili bulundu.

Kenya'nın yerel bir bilim dergisindeki rapora göre, evrende yaşamış en küçük maymun fosili, ülkenin orta kesimlerindeki Tugen Tepeleri'nde ortaya çıkarıldı.

Bilim insanları, bulunan fosilin 12,5 milyon yıl önce yaşadığı sanılan bir maymun türüne ait olduğunu tespit etti.

Yaklaşık 3,5 kilogram fosilin evrendeki en küçük boyutlardaki bir maymuna ait olduğu belirlendi.

Araştırmacılar, 1960 yılından bu yana bölgede çalıştıklarını ve bulunan yeni fosilin gelecek çalışmalar için ilham olduğunu açıkladı.