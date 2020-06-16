Kenya'da evleri yıkılan yaklaşık 8 bin kişi Kovid-19 sürecinde evsiz kaldı
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Kenya'da evleri yıkılan yaklaşık 8 bin kişi Kovid-19 sürecinde evsiz kaldı

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da hükümetin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle evlerini yıktığı yaklaşık 8 bin kişinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde evsiz kaldığı bildirildi.

Kenya'da evleri yıkılan yaklaşık 8 bin kişi Kovid-19 sürecinde evsiz kaldı
16.06.2020 00:41 | Son Güncelleme: 16.06.2020 00:45

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da hükümetin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle evlerini yıktığı yaklaşık 8 bin kişinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde evsiz kaldığı bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, hükümet, başkent Nairobi'deki iki ayrı mahallede gecekonduları ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı.

Bu nedenle yaklaşık 8 bin kişi, Kovid-19 tehdidinin sürdüğü şu günlerde haftalardır sokaklarda yatıyor.

Güvenlik güçlerinin sokağa çıkma yasağına uymadığı gerekçesiyle bazı gecekondu sakinlerini gözaltına aldığı belirtiliyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), evleri yıkılan 80 aileye çadır, gıda malzemesi, battaniye, su deposu ve hijyen malzemesi desteğinde bulunmuştu.

Kenya'da şimdiye kadar 3 bin 727 Kovid-19 vakası görülürken, 104 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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